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Чемпионат мира 2022

Александр Тихонов: «Дзюбу надо гнать поганой метлой из спорта»

21 Сентября 2021 • 21:32 Комментировать (3)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Сегодня нападающий «Зенита» Артём Дзюба выступил с заявлением, что отказывается отправляться в лагерь сборной России на предстоящие матчи отбора к Мундиалю, ссылаясь на свою плохую игровую форму.

Решение футболиста прокомментировал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он довольно резко отреагировал на отказ Дзюбы, назвав того предателем родины. Более того, Тихонов подчеркнул, что «Зениту» стоит разорвать действующий трудовой договор с игроком за такое поведение.

«Гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно», - приводит слова экс-биатлониста Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Александр Тихонов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Сентября 2021 в 21:47
Сегодня нападающий «Зенита» Артём Дзюба выступил с заявлением, что отказывается отправляться в лагерь...
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ай хорошо звучиц.. а воц в табор поточняк бы не отказалси.. эйнананэй! )))
ингерман
21 Сентября 2021 в 21:43
ай порток совсем припух.. нашол холопа тыварь.. )))
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