Александр Тихонов: «Дзюбу надо гнать поганой метлой из спорта»

Сегодня нападающий «Зенита» Артём Дзюба выступил с заявлением, что отказывается отправляться в лагерь сборной России на предстоящие матчи отбора к Мундиалю, ссылаясь на свою плохую игровую форму.

Решение футболиста прокомментировал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он довольно резко отреагировал на отказ Дзюбы, назвав того предателем родины. Более того, Тихонов подчеркнул, что «Зениту» стоит разорвать действующий трудовой договор с игроком за такое поведение.

«Гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно», - приводит слова экс-биатлониста Sport24.