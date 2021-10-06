Глушаков рассказал о своём повреждении

Хавбек сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос своей травме. Из-за повреждения футболисту пришлось покинуть расположение национальной команды.

Полузащитник пожаловался, что нога не давала ему работать в полную силу. Игрок боялся, что усугубит травму.

«Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Россия в октябре проведёт два поединка квалификации ЧМ-2022 - против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Напомним, вместо Глушакова в сборную России был вызван хавбек «Ростова» Данил Глебов.