​Карпина ругают, болельщики свистят: Какие шансы России попасть на чемпионат мира

Когда нет игры, но есть результат (или наоборот), оценивать перспективы команды сложно, особенно когда речь идёт о сборных, где как таковых тренировок не бывает в принципе в условиях дефицита времени. И всё же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается оценить шансы сборной России пробиться на чемпионат мира в Катаре.
Турнирная ситуация
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|1
|ЧМ
|Хорватия
|6
|4
|1
|1
|8:1
|13
|2
|Стыки
|РОССИЯ
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|3
|Словакия
|6
|2
|3
|1
|7:5
|9
|4
|Словения
|6
|2
|1
|3
|4:7
|7
|5
|Мальта
|6
|1
|1
|4
|6:11
|4
|6
|Кипр
|6
|1
|1
|4
|1:8
|4
Календарь
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|Хорватия
|Кипр (выезд)
|Словакия (дома)
|Мальта (выезд)
|Россия (дома)
|РОССИЯ
|Словакия (дома)
|Словения (выезд)
|Кипр (дома)
|Хорватия (выезд)
|Словакия
|Россия (выезд)
|Хорватия (выезд)
|Словения (дома)
|Мальта (выезд)
|Словения
|Мальта (выезд)
|Россия (дома)
|Словакия (выезд)
|Кипр (дома)
Сборные Мальты и Кипра всегда готовы ущипнуть соперников, отобрав драгоценные очки, но на первые два места эти команды не претендуют, поэтому в рамках борьбы за билеты в Катар мы их не рассматриваем. Каковы же перспективы претендентов? Давайте разбираться.
Лидером группы Н является сборная Хорватии. В сентябре после гостевой ничьей с Россией хорваты победили в гостях у Словакии (1:0) и разнесли дома Словению (3:0). «Клетчатые» обошли Россию по дополнительным показателям и сделали серьёзную заявку на первое место. Об этом говорит календарь. Хорватской сборной осталось слетать на Кипр и на Мальту, а также принять дома Словакию и Россию. Учитывая комфортный календарь и тот факт, что конкуренты будут терять очки в играх друг с другом, перед хорватами, по сути, открылся зелёный коридор на пути к чемпионату мира. Если команда Златко Далича избежит провала в октябре-ноябре, именно она финиширует на первой строчке. Судя по увиденному в сентябре, провалом Хорватии даже не пахнет.
Сборная России пока что отстаёт от Хорватии только по дополнительным показателям. Впрочем, игра команды Валерия Карпина откровенно разочаровывает, с трибун даже после выигрышных матчей доносится свист, поэтому шансы россиян поехать на чемпионат мира невелики. Нужно признать это честно. Календарь оптимизма не добавляет. Сборной России предстоят домашние матчи против Словакии и Кипра, а также гостевые матчи против Словении и Хорватии. Учитывая на фоне календаря качество игры российской сборной, говорить о борьбе за первое место не приходится. Нужно цепляться за вторую строчку, чтобы оказаться в стыковых играх. В этом плане октябрьские матчи со словаками и словенцами наверняка окажутся ключевыми. При двух победах команда Валерия Карпина обеспечит себе вторую позицию.
Но не стоит забывать о том, что система стыковых игр изменилась. Теперь это не обычные двухматчевые дуэли, а некий плей-офф из трёх групп (в каждой группе будет разыграна путёвка на чемпионат мира). К 10 командам, которые занимают в группах вторые места, добавятся 2 лучшие команды из победителей групп Лиги наций (которые в отборе финишировали ниже второго места). Сформируются три группы по четыре команды – в каждой пройдут одноматчевые полуфиналы и финал. То есть в стыках придётся бороться с крепкими командами не в одной дуэли из двух игр, а в двух дуэлях из одной игры, причём в обоих случаях есть риск играть на выезде (в полуфиналах дома играют команды с лучшими показателями в отборе, а в финале проводится жребий).
Подводя итоги в отношении перспектив сборной России можно сделать неутешительный вывод: шансов оказаться в Катаре в ноябре 2022 года у сборной мало. С учётом всех составляющих, Валерию Карпину для получения путёвки нужно сотворить чудо.Embed from Getty Images
Сборная Словакии отстаёт от Хорватии и России на четыре очка. Ближайший матч в Казани против россиян для словаков должен получиться определяющим. Если они проиграют или даже сыграют вничью, то, вероятно, вылетят из борьбы. После поездки в Россию сборная Словакии съездит в Хорватию, где её перспективы не ахти какие. В ноябре же словацкая команда примет Словению и слетает на Мальту. Откровенно говоря, календарь в сборной Словакии тяжёлый, и занять второе место им будет сложнее, чем России.
Сборная Словении и вовсе отстаёт от первых двух мест на шесть баллов. Мартовское поражение на Кипре может дорого обойтись команде. Впрочем, по сравнению с Россией и Словакией у Словении календарь попроще. Словенцам предстоит сыграть в гостях у Мальты и Словакии, а также принять на своём поле Россию и Кипр. Шансы у сборной Словении есть, но в оставшихся играх им придётся набирать от 10 до 12 очков. Задача со звёздочкой.
какие ваши даказателства» (хдыщь!)
тута есь хто-нибудь хто хоть немного понимает в монетах или марках? (Марченку моксима не предлохать, ентот по другим маркам)
дак вот прецтавьте шо у вас есть калекцыя монет, состоящая исключительно из потных копеечек, шо были в карманах мирных трудящихся заводов и фабрик, а также случайных гостей из соцалистицких стран (без каких-либо редких выпусков, ошибок и т.п.)
калекцыя марок такая же, с конвертов «Павлику Морозову от папы. ул. им. Крейсера Авроры, пгт Мухино-Навозное»
и сидите вы такой с сурьезным лицом, и думаете:
- а какие шанцы шо моими калекцыями заинтересуюца серьезные собиратели, если допустить шо я попаду на слёт?
а никаких.