​Карпина ругают, болельщики свистят: Какие шансы России попасть на чемпионат мира

Когда нет игры, но есть результат (или наоборот), оценивать перспективы команды сложно, особенно когда речь идёт о сборных, где как таковых тренировок не бывает в принципе в условиях дефицита времени. И всё же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается оценить шансы сборной России пробиться на чемпионат мира в Катаре.

Турнирная ситуация

М Куда Команда И В Н П РМ О 1 ЧМ Хорватия 6 4 1 1 8:1 13 2 Стыки РОССИЯ 6 4 1 1 10:4 13 3 Словакия 6 2 3 1 7:5 9 4 Словения 6 2 1 3 4:7 7 5 Мальта 6 1 1 4 6:11 4 6 Кипр 6 1 1 4 1:8 4

Календарь

Команда 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур Хорватия Кипр (выезд) Словакия (дома) Мальта (выезд) Россия (дома) РОССИЯ Словакия (дома) Словения (выезд) Кипр (дома) Хорватия (выезд) Словакия Россия (выезд) Хорватия (выезд) Словения (дома) Мальта (выезд) Словения Мальта (выезд) Россия (дома) Словакия (выезд) Кипр (дома)

Сборные Мальты и Кипра всегда готовы ущипнуть соперников, отобрав драгоценные очки, но на первые два места эти команды не претендуют, поэтому в рамках борьбы за билеты в Катар мы их не рассматриваем. Каковы же перспективы претендентов? Давайте разбираться.

Лидером группы Н является сборная Хорватии. В сентябре после гостевой ничьей с Россией хорваты победили в гостях у Словакии (1:0) и разнесли дома Словению (3:0). «Клетчатые» обошли Россию по дополнительным показателям и сделали серьёзную заявку на первое место. Об этом говорит календарь. Хорватской сборной осталось слетать на Кипр и на Мальту, а также принять дома Словакию и Россию. Учитывая комфортный календарь и тот факт, что конкуренты будут терять очки в играх друг с другом, перед хорватами, по сути, открылся зелёный коридор на пути к чемпионату мира. Если команда Златко Далича избежит провала в октябре-ноябре, именно она финиширует на первой строчке. Судя по увиденному в сентябре, провалом Хорватии даже не пахнет.

Сборная России пока что отстаёт от Хорватии только по дополнительным показателям. Впрочем, игра команды Валерия Карпина откровенно разочаровывает, с трибун даже после выигрышных матчей доносится свист, поэтому шансы россиян поехать на чемпионат мира невелики. Нужно признать это честно. Календарь оптимизма не добавляет. Сборной России предстоят домашние матчи против Словакии и Кипра, а также гостевые матчи против Словении и Хорватии. Учитывая на фоне календаря качество игры российской сборной, говорить о борьбе за первое место не приходится. Нужно цепляться за вторую строчку, чтобы оказаться в стыковых играх. В этом плане октябрьские матчи со словаками и словенцами наверняка окажутся ключевыми. При двух победах команда Валерия Карпина обеспечит себе вторую позицию.

Но не стоит забывать о том, что система стыковых игр изменилась. Теперь это не обычные двухматчевые дуэли, а некий плей-офф из трёх групп (в каждой группе будет разыграна путёвка на чемпионат мира). К 10 командам, которые занимают в группах вторые места, добавятся 2 лучшие команды из победителей групп Лиги наций (которые в отборе финишировали ниже второго места). Сформируются три группы по четыре команды – в каждой пройдут одноматчевые полуфиналы и финал. То есть в стыках придётся бороться с крепкими командами не в одной дуэли из двух игр, а в двух дуэлях из одной игры, причём в обоих случаях есть риск играть на выезде (в полуфиналах дома играют команды с лучшими показателями в отборе, а в финале проводится жребий).

Подводя итоги в отношении перспектив сборной России можно сделать неутешительный вывод: шансов оказаться в Катаре в ноябре 2022 года у сборной мало. С учётом всех составляющих, Валерию Карпину для получения путёвки нужно сотворить чудо.

Сборная Словакии отстаёт от Хорватии и России на четыре очка. Ближайший матч в Казани против россиян для словаков должен получиться определяющим. Если они проиграют или даже сыграют вничью, то, вероятно, вылетят из борьбы. После поездки в Россию сборная Словакии съездит в Хорватию, где её перспективы не ахти какие. В ноябре же словацкая команда примет Словению и слетает на Мальту. Откровенно говоря, календарь в сборной Словакии тяжёлый, и занять второе место им будет сложнее, чем России.

Сборная Словении и вовсе отстаёт от первых двух мест на шесть баллов. Мартовское поражение на Кипре может дорого обойтись команде. Впрочем, по сравнению с Россией и Словакией у Словении календарь попроще. Словенцам предстоит сыграть в гостях у Мальты и Словакии, а также принять на своём поле Россию и Кипр. Шансы у сборной Словении есть, но в оставшихся играх им придётся набирать от 10 до 12 очков. Задача со звёздочкой.