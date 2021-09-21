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Якубко – о решении Дзюбы: «Возможно, это продолжение конфликта с Карпиным»

21 Сентября 2021 • 20:38 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказал свое мнение касательно решения Артёма Дзюбы не приезжать в лагерь национальной команды России на предстоящий сбор.

В интервью «РБ Спорт» словак заявил, что в данной ситуации всё не так просто. По его словам, имеет место быть личная неприязнь между футболистом и наставником сборной. «Видимо, Карпин и Дзюба не могут обойти недопонимания, чтобы нормально работать. Думаю, это просто продолжение конфликта», - сказал Якубко.

Также экс-игрок отметил, что отсутствие нападающего «Зенита» не должно сказаться на российской команде. Напомним, в октябре подопечным Карпина как раз предстоит встреча со Словакией в рамках отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Мартин Якубко Артём Дзюба
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