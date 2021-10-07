Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

- Какого из ближайших соперников считаете большее трудным для нашей сборной?

- Сложнее будет матч в Словении, потому что он пройдет на выезде. Там всегда непросто играть. Команда у них хорошая. А Словакию мы должны дома обыгрывать, хоть это и сильный соперник. В родных стенах мы должны иметь превосходство.

- Сколько очков мы наберем в этих матчах?

- Надо взять шесть очков, чтобы бороться с Хорватией. Ну а чтобы занять второе место, надо, как минимум, одну встречу выигрывать.

- Какие особенности у сборных Словакии и Словении?

- Они примерно равные. Кто будет лучше готов, и у кого меньше травмированных окажется, тот и победит.

- У нашей команды много травм. Видите ли вы костяк сборной России или выйти на поле может кто угодно?

- Костяк у нас есть в любом случае. Будут только точечные изменения, по сравнению с прошлыми матчами. Мы три встречи выиграли, добились нужного результата. Сейчас все будет засвистеть от тактики и тех футболистов, кто здоров. Будут Джикия и Дивеев. Может быть, Терехова слева поставят, который в прошлый раз хорошо играл. Возможны варианты. В нападении жаль, что нет Дзюбы, который сейчас в лучшей форме, чем все остальные наши форварды. Думаю, сыграет Смолов, если Карпин не решит обойтись вообще без нападающих.

- Входит ли Миранчук в этот костяк, хотя в «Аталанте» им сейчас недовольны и пишут, что он может уйти из команды?

- Понятно, что там конкуренция высокая. Но он часто выходит на замены, совершает какие-то результативные действия. Думаю, Миранчук соскучился по футболу и в сборной должен играть.

- Как отнеслись к довызову Глебова вместо Глушакова?

- В центре полузащиты нужен игрок. Зобнина нет, Глушакова тоже. Вряд ли Глебов

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сыграет, но может выйти на замену.

- А чем хорош Адамов? Это приглашение, чтобы закрыть позицию, или он действительно чем-то выделился в «Урале»?

- Молодой, работоспособный, быстрый, неуступчивый в единоборствах, много подключается. На таких защитников надо обращать внимание и привлекать их, чтобы не было потом волнения. Через год-два он может играть в основном составе сборной.

- У нас большое количество довызванных игроков. Многие приезжают уже по ходу сбора. Это может помешать нашей команде?

- Не думаю, что будут какие-то проблемы, потому что все играют в российском чемпионате и знают друг друга. И потом, Карпин знает, кого он берет.

- Как вы относитесь к тому, что сборная сыграет домашний матч не в Москве, а в Казани?

- Для болельщиков важно, чтобы в крупных городах тоже приходили матчи сборной России. Это правильно. Не всегда только в Москве надо играть. Только топовые матчи проводить. А другие встречи можно вывозить. В Казани тоже есть большой стадион, будет огромный интерес к этому матчу, и люди придут. А сейчас еще могут переносить игры из-за ограничений туда, где посещение стадионов более свободное.

Елена Григорьевская