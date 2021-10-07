Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.
- Какого из ближайших соперников считаете большее трудным для нашей сборной?
- Сложнее будет матч в Словении, потому что он пройдет на выезде. Там всегда непросто играть. Команда у них хорошая. А Словакию мы должны дома обыгрывать, хоть это и сильный соперник. В родных стенах мы должны иметь превосходство.
- Сколько очков мы наберем в этих матчах?
- Надо взять шесть очков, чтобы бороться с Хорватией. Ну а чтобы занять второе место, надо, как минимум, одну встречу выигрывать.
- Какие особенности у сборных Словакии и Словении?
- Они примерно равные. Кто будет лучше готов, и у кого меньше травмированных окажется, тот и победит.
- У нашей команды много травм. Видите ли вы костяк сборной России или выйти на поле может кто угодно?
- Костяк у нас есть в любом случае. Будут только точечные изменения, по сравнению с прошлыми матчами. Мы три встречи выиграли, добились нужного результата. Сейчас все будет засвистеть от тактики и тех футболистов, кто здоров. Будут Джикия и Дивеев. Может быть, Терехова слева поставят, который в прошлый раз хорошо играл. Возможны варианты. В нападении жаль, что нет Дзюбы, который сейчас в лучшей форме, чем все остальные наши форварды. Думаю, сыграет Смолов, если Карпин не решит обойтись вообще без нападающих.
- Входит ли Миранчук в этот костяк, хотя в «Аталанте» им сейчас недовольны и пишут, что он может уйти из команды?
- Понятно, что там конкуренция высокая. Но он часто выходит на замены, совершает какие-то результативные действия. Думаю, Миранчук соскучился по футболу и в сборной должен играть.
- Как отнеслись к довызову Глебова вместо Глушакова?
- В центре полузащиты нужен игрок. Зобнина нет, Глушакова тоже. Вряд ли Глебов
сыграет, но может выйти на замену.
- А чем хорош Адамов? Это приглашение, чтобы закрыть позицию, или он действительно чем-то выделился в «Урале»?
- Молодой, работоспособный, быстрый, неуступчивый в единоборствах, много подключается. На таких защитников надо обращать внимание и привлекать их, чтобы не было потом волнения. Через год-два он может играть в основном составе сборной.
- У нас большое количество довызванных игроков. Многие приезжают уже по ходу сбора. Это может помешать нашей команде?
- Не думаю, что будут какие-то проблемы, потому что все играют в российском чемпионате и знают друг друга. И потом, Карпин знает, кого он берет.
- Как вы относитесь к тому, что сборная сыграет домашний матч не в Москве, а в Казани?
- Для болельщиков важно, чтобы в крупных городах тоже приходили матчи сборной России. Это правильно. Не всегда только в Москве надо играть. Только топовые матчи проводить. А другие встречи можно вывозить. В Казани тоже есть большой стадион, будет огромный интерес к этому матчу, и люди придут. А сейчас еще могут переносить игры из-за ограничений туда, где посещение стадионов более свободное.
Елена Григорьевская