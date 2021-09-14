Сёмин: «Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной»

По мнению Юрия Сёмина, Марио Фернандесу не стоило пока заявлять о своём прекращении выступлений за национальную команду России.

Главный тренер «Ростова» оценил вклад 30-летнего футболиста ЦСКА в успехи сборной: «Он оставил хороший след в истории в национальной команды. Он от души выступал за сборную России».

Юрий Сёмин придерживается мнения, что защитнику «армейцев» стоило намного повременить с принятием судьбоносного решения. «Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной», - приводит слова тренера Sport24. «Может быть, это ещё не окончательное решение», - добавил Сёмин.