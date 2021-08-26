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Чемпионат мира 2022

Проведение матча сборной России против Словакии в Казани находится под угрозой срыва

26 Августа 2021 • 17:17 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

В июле стало известно, что встреча сборной России со Словакией в рамках отбора к чемпионату мира пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Теперь же поединок может быть перенесен в другой город страны.

Дело в том, что УЕФА и РФС обеспокоены состоянием газона. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что руководство уже работает над возможным переносом матча. Осталось дождаться согласия словацкой стороны и договориться с другим стадионом, предположительно в Москве, об этом говорится на официальном сайте союза.

Напомним, что поединок запланировал на восьмое октября. Также ранее РФС приостановил действие сертификатов на «Ак Барс Арене», сославшись на плохую подготовку травяного покрова.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ак Барс Арена
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