Смолов: Общение с Карпиным раскрепощает, становится достаточно комфортно

Перед отъездом в свои клубы футболисты сборной России высказались касательно первого сбора под руководством нового наставника Валерия Карпина. Лестных слов специалист удостоился из уст нападающего команды Фёдора Смолова.

В интервью пресс-службе сборной Смолов поделился, что несмотря на тяжелый график, который образовался из-за постоянных перелетов и смены климата, Россия выдала хорошие три поединка. Отдельно футболист отметил атмосферу внутри раздевалки коллектива: «Классно, когда тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно».

Примечательно, что в игре с Мальтой форвард забил свой 15 гол в футболке национальной команды, приблизившись по этому показателю к Карпину, у которого 17 мячей.