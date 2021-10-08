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Экс-игрок сборной Словакии Обжера: «Верю, что мы сыграем отличный матч и добьёмся нужного результата» эксклюзив

08 Октября 2021 • 19:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.95 3.40 4.55
Через 1 ч. 33 мин.

Бывший игрок «Сатурна» и сборной Словакии Бранислав Обжера в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по предстоящему матчу с национальной командой России.

Что представляет из себя нынешняя сборная Словакии?

В сборной Словакии сейчас царит отличное настроение. Мы с нетерпением ждем эту игру. Конечно, не все так гладко, но у нас много молодых игроков, которые могут расти. Я верю, что они будут бороться до последнего и проведут отличный матч, ведь в составе есть и те, на кого им можно равняться.  Шкриньяр, Куцка и Гамшик - прекрасные футболисты.

Вы знаете, что у России новый тренер?

Конечно, Валерий Карпин был выдающимся игроком, который сыграл много матчей за сборную России.  Также я знаю, что недавно он был тренером «Ростова».

Какие ожидания от этой игры?

Я верю, что мы сыграем отличный матч и добьемся нужного результата. Мы хотим прогрессировать, хотим играть на чемпионате мира в Катаре, этот матч - важная ступенька к поездке на турнир. Уверен, все выложатся на все 100%.

Ольга Ермакова

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Бранислав Обжера
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