Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.
- Вы удивлены новостью, что Дзюба решил не ехать в сборную России, ссылаясь на то, что не набрал оптимальную форму?
- Меня в нашем футболе давно ничего не удивляет. Но все равно это стало неожиданностью.
- Его решение действительно связано только с формой или могут быть разные подтексты?
- Я точно не знаю. Могу только предположить, но не хочу говорить об этом публично.
- А может Артём обиделся на невызов на первые матчи Карпина?
- Я допускаю все, что угодно: обида футболиста или тренера, плохое настроение с утра. Все это возможно, и любой фактор может повлиять.
- Карпин открыто говорил, что у него с Дзюбой конфликт. Это тоже можно рассматривать как причину?
- Давайте исходить из того, что заявил Дзюба. Если он сказал о плохой форме, значит, надо от этого отталкиваться. А все, у кого есть мозги, подумают и сделают свои выводы.
- Как оцениваете форму Дзюбы, глядя на его игру за «Зенит»?
- Не видел последний матч «Зенита», но то, что он забил два мяча, говорит о многом. Он играет за команду, которая лидирует в чемпионате. И это все говорит само за себя.
- Тогда честными слова Дзюбы не назовешь, если они расходятся с тем, что все видят?
- Я не видел последний матч. Может он просто стоял, и ему попали в голову. Может он действительно в плохой психологической или физической форме. А у кого в российском футболе слова сходятся с делом? Дзюба – часть российской действительности.
- Может Дзюбе стоило сказать решении не ехать в сборную раньше, до оглашения расширенного состава?
- Разницы нет. В расширенный список можно включить даже футболистов второй лиги. Играть будут максимум пятнадцать человек. А все остальные – это просто фамилии.
- Как думаете, при Карпине Дзюба еще проиграет в сборной, или тренер уже не будет на него рассчитывать?
- Может, не сыграет, а может, в Катар поедет.
- Сейчас в сборной осталось четыре нападающих. Надо ли кого-то довызывать, или этих ребят достаточно?
- Это даже много для такой команды, как сборная России. Я понимаю, если бы у нас была Италия или Испании, где много сильных нападающих. Можно пригласить хоть пятерых форвардов. А у нас найти даже троих нападающих - удивительно.
- Получается, что из этой четверки двое молодых – Тюкавин и Агаларов. То есть, основная нагрузка ляжет на Смолова?
- Посмотрим. Думаю, что кто-то еще выйдет. Нападающие в игре часто меняются. Не думаю, что Смолов два матча проведет по 90 минут. Не удивлюсь, если Карпин даст шанс молодежи. У меня сложилось ощущение, что он самостоятелен в своих решениях и не труслив. Он может и не посмотреть на возраст. Если увидит, что психологически игрок готов, то нет разницы какой возраст. И потом, в игре может сложиться такая ситуация, что Карпину придется экспериментировать. Есть еще Заболотный, но считаю, что Дзюба сильнее, при всех его минусах.
Елена Григорьевская
и вот сидит этот мужичок в парке и что-то бормочет себе под нос.