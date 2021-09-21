Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

- Вы удивлены новостью, что Дзюба решил не ехать в сборную России, ссылаясь на то, что не набрал оптимальную форму?

- Меня в нашем футболе давно ничего не удивляет. Но все равно это стало неожиданностью.

- Его решение действительно связано только с формой или могут быть разные подтексты?

- Я точно не знаю. Могу только предположить, но не хочу говорить об этом публично.

- А может Артём обиделся на невызов на первые матчи Карпина?

- Я допускаю все, что угодно: обида футболиста или тренера, плохое настроение с утра. Все это возможно, и любой фактор может повлиять.

- Карпин открыто говорил, что у него с Дзюбой конфликт. Это тоже можно рассматривать как причину?

- Давайте исходить из того, что заявил Дзюба. Если он сказал о плохой форме, значит, надо от этого отталкиваться. А все, у кого есть мозги, подумают и сделают свои выводы.

- Как оцениваете форму Дзюбы, глядя на его игру за «Зенит»?

- Не видел последний матч «Зенита», но то, что он забил два мяча, говорит о многом. Он играет за команду, которая лидирует в чемпионате. И это все говорит само за себя.

- Тогда честными слова Дзюбы не назовешь, если они расходятся с тем, что все видят?

- Я не видел последний матч. Может он просто стоял, и ему попали в голову. Может он действительно в плохой психологической или физической форме. А у кого в российском футболе слова сходятся с делом? Дзюба – часть российской действительности.

- Может Дзюбе стоило сказать решении не ехать в сборную раньше, до оглашения расширенного состава?

- Разницы нет. В расширенный список можно включить даже футболистов второй лиги. Играть будут максимум пятнадцать человек. А все остальные – это просто фамилии.

- Как думаете, при Карпине Дзюба еще проиграет в сборной, или тренер уже не будет на него рассчитывать?

- Может, не сыграет, а может, в Катар поедет.

- Сейчас в сборной осталось четыре нападающих. Надо ли кого-то довызывать, или этих ребят достаточно?

- Это даже много для такой команды, как сборная России. Я понимаю, если бы у нас была Италия или Испании, где много сильных нападающих. Можно пригласить хоть пятерых форвардов. А у нас найти даже троих нападающих - удивительно.

- Получается, что из этой четверки двое молодых – Тюкавин и Агаларов. То есть, основная нагрузка ляжет на Смолова?

- Посмотрим. Думаю, что кто-то еще выйдет. Нападающие в игре часто меняются. Не думаю, что Смолов два матча проведет по 90 минут. Не удивлюсь, если Карпин даст шанс молодежи. У меня сложилось ощущение, что он самостоятелен в своих решениях и не труслив. Он может и не посмотреть на возраст. Если увидит, что психологически игрок готов, то нет разницы какой возраст. И потом, в игре может сложиться такая ситуация, что Карпину придется экспериментировать. Есть еще Заболотный, но считаю, что Дзюба сильнее, при всех его минусах.

Елена Григорьевская