Пономарёв: Такой слабенькой сборной России давно не видел

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

Россияне одолели соперника со счётом 1:0. Исход противостояния был решён на 24-й минуте. Автоголом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр.

«Такой слабенькой сборной России давно не видел. Счастье, что нам не забили. Большие огрехи в обороне, промахиваемся мимо мяча. Проходной двор, что слева, что справа. Только Сафонов грамотно отработал матч.

На поле футболисты ничего интересного не сделали. Спасибо словакам, что сами забили», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

После 7 туров у сборной России 16 очков и второе место в турнирной таблице группы H. Хорватия набрала столько же баллов, но опережает россиян по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.