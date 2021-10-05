​Глушаков и Захарян завершили тренировку сборной России досрочно

Полузащитники Денис Глушаков и Арсен Захарян досрочно завершили вторничную тренировку национальной сборной России. После занятия Глушаков рассказал журналистам, что у него имеется проблема с задней поверхностью бедра.

Стоит сказать, что впереди у сборной России два важных матча отбора на чемпионат мира. 8 октября команда Валерия Карпина примет Словакию, а 11 октября – сыграет на выезде против Словении.

На текущий момент российская сборная занимает в своей группе вторую позицию. Лидирующие хорваты имеют столько же очков, но превосходят россиян по разности забитых и пропущенных мячей.