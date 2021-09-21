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Канчельскис: «Думаю, Дзюба не передумает» эксклюзив

21 Сентября 2021 • 18:37 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Это его решение. Может быть, у него осталась обида, что он не был вызван на сентябрьский цикл. Такое его желание. Как бы ни говорили, он лучший бомбардир сборной России, как бы там ни было. Это его решение, но решение странное. Но какое бы оно не было, оно его.

Мы не знаем же, что там происходит внутри сборной. Но о каких напряжениях может идти речь, когда тебя вызывают в сборную? Но опять же, в любом случае эти его решение, правильное ли оно или неправильное, хорошее или нехорошее. Мы можем лишь догадываться, что там происходит. Принял такое решение, значит принял. Думаю, он не передумает», - сказал Канчельскис.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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