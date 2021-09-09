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Чемпионат мира 2022

Аленичев сравнил сборные Карпина и Черчесова

09 Сентября 2021 • 08:20 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что изменилось в сборной России после того, как Валерий Карпин сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова.

По его мнению, команда под руководством Черчесова всегда играла вторым номером из-за «какой-то боязни». Аленичев отметил, что при Карпине сборная России пытается играть от себя, первым номером. Также он добавил, что со стороны складывается впечатление, будто атмосфера в команде стала лучше, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в трех стартовых играх под руководством Валерия Карпина сборная России набрала семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Аленичев Станислав Черчесов
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