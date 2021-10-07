Наставник сборной Словакии: На нас давит результат матча с Россией

Уже завтра, 8 октября, сборная России проведет свой четвертый поединок под руководством Валерия Карпина – в Казани национальная команда будет принимать Словакию в рамках отбора на чемпионат мира.

Штефан Таркович, главный тренер соперника, считает, что данная встреча является очень важной для обеих сторон. В интервью для РИА Новости специалист заявил, что надеется добыть положительный результат в игре с россиянами.

Более того, Таркович обратил внимание на кадровые потери оппонента, отмечая наличие и без того сильных игроков в составе российской сборной. «Нам необходимо побеждать, и это давит на нас», - подытожил тренер.