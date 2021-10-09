Бакаев: «Очень важные три очка, двигаемся дальше»

Хавбек сборной России Зелимхан Бакаев опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после домашней победы над командой Словакии (1:0) в матче отборочного этапа чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина выиграли благодаря автоголу защитника Милана Шкриньяра.

«Спасибо за поддержку. Очень важные три очка. Двигаемся дальше», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

После семи туров российская команда занимает второе место с 16 набранными очками. В следующем матче подопечные Карпина сыграют против команды Словении. Поединок состоится в Мариборе 11 октября.