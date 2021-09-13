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Костылев: «Уход Фернадеса из сборной – это не большая потеря» эксклюзив

13 Сентября 2021 • 18:00 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу решения «армейца» Марио Фернандеса завершить выступления в сборной России.

- Как вы восприняли решение Марио Фернандеса завершить выступление за сборную России?

- Возможно, у него есть какие-то моменты по здоровью, что ему тяжело играть на два фронта. Поэтому он так и решил.

- Для нашей сборной это большая потеря?

- Марио был относительно надежным защитником. Хотя по большому счету – это не большая потеря. У него средний, добротный уровень. Он старательный, быстрый, хорошо поддерживает атаки, и человеческие качества у него хорошие, всегда выкладывается. Но если копать глубже, чисто в обороне у него есть проблемы. Это игра на втором этаже, и в отборе мяча он не очень хорошо выглядит. Но я все равно считаю его уход из сборной определенной потерей.

- В сборной с защитниками у нас всегда были проблемы, а тут еще один из ведущих игроков обороны ушел. Ждать проблем?

- Сейчас нигде нет хороших защитников, если говорить про наши клубы. Где взять мастеров этого амплуа, если школы их не готовят?

- Кем можно заменить в сборной России Фернандеса?

- У Караваева пока матчи получаются неровные. Стабильности нет и надежности. Не знаю почему. Хотя уровень у него неплохой. А в сборной нужен хороший или блестящий уровень. Конечно, судя по тому, какая происходит ситуация с защитниками в нашем футболе, Марио пригодился бы сборной и в будущем. 

- Может тогда уговорить его остаться, как это делали с Акинфеевым?

- Не знаю. Вообще Карпин такой человек, что может обратиться к футболисту, но уговаривать никогда не будет. Он принципиальный в таких футбольных вопросах.

- Марио всего 31 год. Он может передумать и вернуться в сборную?

- Ну, хотя бы пока есть трудности, можно попросить его выручить. Но не дай бог, он начнет ставить под это дело какие-то особые условия.

- На это Карпин не пойдет?

- Сто процентов. Раз Фернандес объявил об уходе, значит, думал об этом. Он же не от усталости это сказал. Получается, есть причины. С другой стороны, в сборной у нас непростые времена, и, возможно, стоит сесть и поговорить с Марио, чтобы он когда-то помогал национальной команде. Он достаточно надежный защитник для нашего уровня.

- В свое время много спорили про натурализацию. Принес ли Фернандес пользу нашей команде?

- Если у нас не хотят заниматься своими игроками, то натурализация неизбежна. Она позволит добиться пусть небольшого успеха, но хоть какого-то. Но я считаю, что это беда для нашего футбола. Как такой великой державе кого-то искать по всему свету? Я понимаю, когда это игрок уровня Месси. За таким можно в любую страну поехать и уговаривать. Нам надо ставить максимальные задачи, прописывать программы, как это делать. А пока только болтовня одна. Во всем мире уже по-другому играют в футбол, а для нас перестроиться – это большая проблема.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Марио Фернандес Геннадий Костылев
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