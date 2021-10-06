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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин отреагировал на вызов Глебова в сборную России

06 Октября 2021 • 23:04 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался относительно вызова в национальную команду хавбека «Ростова» Данила Глебова. Футболист заменил травмированного полузащитника Дениса Глушакова.

По словам Карпина, Глебову уже известны игровые и бытовые требования, которые предъявляются к футболистам сборной России.

Как сообщил официальный сайт РФС, Карпин считает оптимальной замену Глушакова на Глебова.

8 октября сборная России примет сборную Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Карпина сыграет в гостях у Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Данил Глебов
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