​Карпин отреагировал на вызов Глебова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался относительно вызова в национальную команду хавбека «Ростова» Данила Глебова. Футболист заменил травмированного полузащитника Дениса Глушакова.

По словам Карпина, Глебову уже известны игровые и бытовые требования, которые предъявляются к футболистам сборной России.

Как сообщил официальный сайт РФС, Карпин считает оптимальной замену Глушакова на Глебова.

8 октября сборная России примет сборную Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Карпина сыграет в гостях у Словении.