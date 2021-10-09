Карпин: «Нам в трёх предыдущих матчах столько моментов не создавали»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0) ответил на вопросы по игре в обороне.

- Команда на протяжении четырех матчей не пропускает. Удача это или закономерность?

- Нельзя брать все 4 игры под одну гребенку. Были игры как сегодня, например. Возможно, можно назвать это удачей, возможно, скажем, что это мастерство защитников или вратаря. Но и удача, естественно, присутствует в футболе, но ее надо заслужить. Ребята себя показали одной командой. Я думаю, что футбольный бог отдал должное этим ребятам, и удача повернулась лицом, можно так сказать.

- Будет ли Фёдор Смолов основным нападающим в матче со Словенией, или вы отдадите предпочтение Заболотному?

- Я думаю, что вы это узнаете в день игры.

- Довольны ли вы связкой защитников Джикия - Дивеев?

- Давайте определимся, все-таки много нам моментов нам создали или не много. Нам нормально создали моментов. Нам, по-моему, в трех предыдущих матчах столько не создавали. Связка Дивеев - Джикия, я доволен как и всеми, но опять же чем? Самоотдачей , самоотверженностью. А игра в атаке не зависит от 2-3 футболистов, а от всей команды. Кроме них двоих еще Баринов часто опускался даже в первом тайме по моменту в зону между центральными защитниками. И Чистяков. Так что про них двоих я бы тоже не говорил.

- После 60-й минуты показалось, что подсели и стали играть от обороны. Это связано с функциональным состоянием команды, или была такая установка изначально?

- Да нет, не с 60-й, а с 46-й минуты начали играть чуть ниже, перестроились на 5-4-1 и стали встречать ниже на своей половине поля. Подсели мы на 15-й минуте или 80-й - не суть, но с 46-й стали играть ниже.

- Глебов сегодня все-таки не вышел. С чем это связано? Не с тем ли, что он ел доширак?

- Глебов не вышел не потому, что что-то ел. У него было 4 выходных после победы над «Локомотивом». «Ростов», как и вся команда, отдыхал, поэтому вышли другие футболисты. Да, он разминался, мог выйти в любой момент, но выпустили других игроков. Это никак не связано с питанием, это точно.