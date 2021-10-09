Юрий Сёмин: Игра была трудная, качество футбола я обсуждать не готов

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поединка между Россией и Словакией в квалификации ЧМ-2022.

Россияне выиграли матч со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 24-й минуте. Автоголом отметился словак Милан Шкриньяр.

«Игра была трудная. Качество футбола я обсуждать не готов. Самое главное, что достигли нужного результата, несмотря на серьёзные кадровые потери.

Поздравляю тренеров и игроков с победой», — цитирует Сёмина Sport24.

После 7 туров у сборной России 16 очков и второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует команда Хорватии.