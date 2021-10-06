Карпин сказал, что определился с составом сборной России на поединок со Словакией

Наставник сборной России Валерий Карпин пообщался с журналистами в Новогорске. Специалист рассказал, что определился с составом на поединок квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

«С составом есть определённость. Проанализировали соперника. Это хорошая, добротная команда», — цитирует Карпина ТАСС.

В пятницу, 8 октября, сборная России сыграет против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Поединок пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Словении.