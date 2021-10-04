Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Александр Головин пропустит ближайшие матчи национальной сборной из-за травмы.

«Это, конечно, потеря. Когда Головин в форме, он приносит большую пользу. Он - один из лидеров нашей сборной. Его будет явно не хватать. Если бы Ильзат Ахметов был равноценной заменой Головину, то он был играл в Европе. Естественно, тут нельзя сравнивать. Надеюсь, что наконец-то проснется Миранчук и выдаст хорошую игру. А так, я считаю, что равноценной замены Головину нет у нас вообще.

Считаю, что Головин - сильнейший полузащитник России. Он в одиночку может решить исход. Он может отдать, а может и забить. Таких людей мало, тем более в нашей сборной. Но он постоянно травмируется, как и Черышев. Думаю, там другой футбол, другие нагрузки, отсюда и травмы. У них постоянные игры, и мышцы не выдерживают. Наши игроки не готовы к таким нагрузкам», - сказал Масалитин.