Черчесов: За чемпионат мира не получил ни машин, ни квартир

В 2018 году национальная команда России показала свой лучший результат на чемпионатах мира в истории – сборная дошла до четвертьфинала домашнего Мундиаля под руководством Станислава Черчесова. Однако, бывший наставник признался, что не получил тех подарков за добытый успех, о которых ранее говорили СМИ.

В интервью с польским изданием Kanal Sportowy он опроверг наличие дополнительных вознаграждений от правительства страны. «За выступление команды я не получил ни машин, ни квартир, ни дач. Главное, что мы тогда заслужили любовь нации и публики. Потом мы получили пару грамот и орденов на встрече в Кремле», - поделился Черчесов.

Напомним, что Черчесов покинул должность главного тренера сборной прошедшим летом после провального чемпионата Европы.