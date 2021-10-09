Макаров покинул расположение сборной России

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров не сыграет за сборную России в ближайшем матче против Словении. Как сообщает пресс-служба РФС, футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы голени. Игрок уже вернулся в стан «бело-голубых».

Накануне сборная России сыграла в Казани против команды Словакии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу благодаря автоголу защитника гостей Милана Шкриньяра. С 16 набранными очками россияне занимают второе место в таблице.

Матч Словения – Россия состоится в городе Марибор 11 октября. Начало поединка запланировано в 21:45 по московскому времени.