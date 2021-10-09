Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе нашей национальной команды над словаками (1:0).

- Как оцениваете матч со словаками?

- Как бы помягче это сказать. Понятно, что результат для нас хороший, потому что мы победили и практически отцепили одного конкурента. Но при этом наша игра, мягко говоря, плохая. Не хочется лить грязь на сборную, тем более, нам еще играть со словенцами, и это будет важнейшая встреча. Она многое решит.

- Что не получалось у нас в игре?

- Впереди вообще ничего не было. Если бы словаки сами себе не забили, мы бы им не забили, если говорить честно. Беда у нас в атаке. А в обороне ребят можно похвалить. Мы сыграли строго, но все рано моменты у соперника возникали. Можно вспомнить промах Джикии, другие ошибки. У словаков были возможности забить. Они оказывали большое давление. А владение мячом? 22 на 78 – это кошмар! Мы играли постоянно в обороне, без мяча.

- С чем ввязано такое катастрофическое для нас владение мячом?

- Не могли зацепиться за мяч. Я уверен, не было установки играть от обороны. Наоборот, мы слышали заявления, что наша сборная играет в атакующий футбол. Просто слабая игра. Мы плохо отнимали мяч, особенно в зоне противника, полностью отдали словакам инициативу, плохо созидали, не контролировали мяч.

- Если бы был Дзюба, впереди у нас дела были бы лучше?

- Возможно, но не думаю, что значительно. Конечно, было бы здорово, если бы играл Головин, другие наши лидеры. У нас большие кадровые проблемы, это очевидно. Можно один матч провести на эмоциях, второй, но это когда-то закончится.

- У нас целый ряд травмированных футболистов. Может, другой игры не стоило ожидать с таким составом?

- А я и не ждал феерии, видя состав. Но сама игра превзошла даже мои ожидания со знаком минус. Как можно объяснить такое катастрофическое владение мячом? Мы бы с испанцами лучше сыграли в этом плане.

- В матче было много дебютантов: Терехов, Чистяков, Сутормин. Как оцените их игру?

- В обороне они все сыграли хорошо, а в атаке наоборот. А сейчас это важно даже для защитников в современном футболе.

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- Как оцените игру Матвея Сафонова, которого признали лучшим игроком матча?

- Положительно. Пару раз он спас нашу сборную. Это опытный голкипер. Он уверенно играет. Сафонов прошел Лигу чемпионов, поэтому говорить, что он вышел и струсил, нельзя.

- Сегодня стало известно, что Макаров покинул расположение сборной из-за травмы. Что за эпидемия в сборной? С чем она связана?

- Наверное, с подготовкой. Не рассчитали. Возможно, Макаров был перегружен.

- Со Словенией будет такая же сумбурная игра?

- Даже перед этим матчем было трудно оценить нашу сборную в связи с большими переменами. Со Словенией будет то же самое. Много новых людей. Поэтому трудно даже предположить, как все получится. Но, конечно, я жду победы.

Елена Григорьевская