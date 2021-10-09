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Балахнин: «Если бы словаки не забили сами себе, мы бы им точно не забили» эксклюзив

09 Октября 2021 • 12:01 Комментировать (1)
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе нашей национальной команды над словаками (1:0).

- Как оцениваете матч со словаками?

- Как бы помягче это сказать. Понятно, что результат для нас хороший, потому что мы победили и практически отцепили одного конкурента. Но при этом наша игра, мягко говоря, плохая. Не хочется лить грязь на сборную, тем более, нам еще играть со словенцами, и это будет важнейшая встреча. Она многое решит.

- Что не получалось у нас в игре?

- Впереди вообще ничего не было. Если бы словаки сами себе не забили, мы бы им не забили, если говорить честно. Беда у нас в атаке. А в обороне ребят можно похвалить. Мы сыграли строго, но все рано моменты у соперника возникали. Можно вспомнить промах Джикии, другие ошибки. У словаков были возможности забить. Они оказывали большое давление. А владение мячом? 22 на 78 – это кошмар! Мы играли постоянно в обороне, без мяча.

- С чем ввязано такое катастрофическое для нас владение мячом?

- Не могли зацепиться за мяч. Я уверен, не было установки играть от обороны. Наоборот, мы слышали заявления, что наша сборная играет в атакующий футбол. Просто слабая игра. Мы плохо отнимали мяч, особенно в зоне противника, полностью отдали словакам инициативу, плохо созидали, не контролировали мяч.

- Если бы был Дзюба, впереди у нас дела были бы лучше?

- Возможно, но не думаю, что значительно. Конечно, было бы здорово, если бы играл Головин, другие наши лидеры. У нас большие кадровые проблемы, это очевидно. Можно один матч провести на эмоциях, второй, но это когда-то закончится.

- У нас целый ряд травмированных футболистов. Может, другой игры не стоило ожидать с таким составом?

- А я и не ждал феерии, видя состав. Но сама игра превзошла даже мои ожидания со знаком минус. Как можно объяснить такое катастрофическое владение мячом? Мы бы с испанцами лучше сыграли в этом плане.

- В матче было много дебютантов: Терехов, Чистяков, Сутормин. Как оцените их игру?

- В обороне они все сыграли хорошо, а в атаке наоборот. А сейчас это важно даже для защитников в современном футболе.  

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- Как оцените игру Матвея Сафонова, которого признали лучшим игроком матча?

- Положительно. Пару раз он спас нашу сборную. Это опытный голкипер. Он уверенно играет. Сафонов прошел Лигу чемпионов, поэтому говорить, что он вышел и струсил, нельзя.

- Сегодня стало известно, что Макаров покинул расположение сборной из-за травмы. Что за эпидемия в сборной? С чем она связана?

- Наверное, с подготовкой. Не рассчитали. Возможно, Макаров был перегружен.

- Со Словенией будет такая же сумбурная игра?

- Даже перед этим матчем было трудно оценить нашу сборную в связи с большими переменами. Со Словенией будет то же самое. Много новых людей. Поэтому трудно даже предположить, как все получится. Но, конечно, я жду победы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
09 Октября 2021 в 12:44
Если бы у бабушки был ... и т.д. Не словаки сами себе забили, Балахнин, а наши вынудили их забить в свои ворота! Бывший тренер сборной России так и не понял разницу((
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09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
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