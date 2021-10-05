Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в интервью корреспонденту «Евро-футбол.Ру» поделился ожиданиями от отборочных матчей чемпионата мира, в которых сборная России сыграет со Словенией и Словакией.

- Нашей сборной скоро предстоят игры со Словенией и Словакией. Какие расклады у нас здесь?

- Наша команда находится в стадии становления. Карпин многое поменял и в тактике, и в составе. Он прав в этом, потому что надо какие-то меры принимать. У нас идет застой. Необходимо больше движения, чтобы противник уставал. А так ребята свежие. Но меня беспокоит то, что у нас вообще нет нападающих. Кого взять? Есть Смолов, Агаларов и Заболотный. Просто вырождение форвардов какое-то. Раньше здесь была дикая конкуренция – три - четыре человека на место, и не знали, кого брать. А сейчас никого нет. Даже глаз положить не на кого. Чтобы нападающий был с ударом, с обводкой, с массивной фигурой. Заболотный неплохо смотрится, как атлет, но он зависим от партнеров. Может замкнуть, сыграть головой, но обыграть соперника он не может. В обороне тоже сложно. Нет крайних защитников. Был Фернандес, но он все время открывал свою зону, когда подключался в атак.

- То есть у нашей сборной большие проблемы, куда ни посмотри?

- Именно так. Карпин даже Ахметова вызвал, которому в дубле ЦСКА только играть. Вот такой слабый футбол у нас. Полузащита должна работать от своей защиты до чужой, с хорошими ударами. Играть приходится хотя бы на физике, бегать по всему полю, прессинговать. Тогда что-то будет. Техника у нас слабая. Физику тогда надо подтягивать. Тактика тоже хромает.

- Какой соперник кажется вам более сильным?

- Выездной матч со Словенией будет сложным, а вот Словаков можно обыгрывать. Думаю, что со Словенией нам лучше сыграть от обороны. Хотя бы очко надо брать. А во втором матче надо атаковать и выигрывать.

- В сборной сейчас обилие травмированных. Почему это происходит, ведь раньше такого не было?

- Пошли слабые ребята, гнилые. Они трепетно к себе относятся. Раньше мы играли на плохих полях. Сделаешь подкат и вся задница в крови. Потом зеленкой все это мазали. Все сборы были на выживание. Поэтому нам на все было наплевать. А сейчас идеальные условия. То в зале работают, то выезжают в теплые страны. Поэтому гнилье и растет. Они от боли на поле валяются.

- Какие футболисты, не приехавшие в сборную из-за травм, могут стать самой большой проблемой для нас: Караваев, Дзюба, Зобнин, Магкеев, Самошников, Ионов, Головин. Также Глушаков и Захарян пока под вопросом.

- Мы даже Караваеву не может найти замену. Нет никого. Да даже если взять этих ребят, Головин валял дурака последнее время. Даже не напрягался в матчах. Он не хочет тут ломаться. Ему лучше за свой клуб играть.

- Не считаете Головина потерей для нашей сборной?

- Нет. Пусть Ахметов пашет.

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- Что думаете о довызове защитника «Урала» Адамова? Чем он привлек внимание Карпина?

- Ничего о нем не знаю, не помню его. Наверное, он хорош индивидуальными действиями в обороне, раз Карпин обратил на него внимание. Тем более, что сейчас у сборной нет крайних нападающих. Раньше играли персонально с каждым футболистом, а сейчас не важно, кто вбежит в твою зону. Так что крайним защитником сейчас играть легко – просто закрой зону и все. Ни за кем персонально бегать не нужно.

- Как вы относитесь к тому, что сборная сыграет домашний матч не в Москве?

- Это хорошо. Это все наша страна. Нет разницы, играть в Москве, Казани или Питере. Зрителей все равно придет ограниченное количество. А дополнительный перелет для команды – это не страшно.

Елена Григорьевская