​В октябре матчи сборной России покажет «Россия-1» - источник

В октябре сборную России ожидают, пожалуй, ключевые два матча в отборе на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина сыграет против Словакии на своём поле, а затем – против Словении на поле соперника.

Телеграм-канал «Раздевалка» сообщает о том, что октябрьские матчи сборной России будут показаны на канале «Россия-1».

После шести туров отбора на мундиаль сборная России занимает второе место в своей группе. Команда Валерия Карпина отстаёт от Хорватии из-за худшей разности забитых и пропущенных мячей.

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