Уткин: «Сборная России провела худший матч при Карпине»

Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о вчерашнем поединке сборных России и Словакии в рамках седьмого тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Матч прошел в Казани и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автоголом отметился звездный защитник гостей Милан Шкриньяр.

«Сложно говорить о сборной, ведь я симпатизирую ее главному тренеру. Но надо отдавать себе отчет в том, что команда сыграла свой абсолютно худший матч при Карпине», - рассказал Уткин на своем канале в Youtube.

Сборная России набрала 16 баллов и закрепилась на втором месте в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Следующий матч подопечные Карпина проведут против Словении 11 октября.