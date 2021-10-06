Гилерме: На текущих сборах сборной России нет ничего необычного

Вратарь сборной России Маринато Гилерме поделился впечатлениями от сбора национальной команды. Голкипер отметил, что готов стать резервистом в сборной.

По словам Гилерме, на текущих сборах нет ничего необычного. Футболист надеется, что в команде будет кому заменить травмированных игроков.

Маринато отметил, что в 35 лет готов быть резервистом сборной России.

«Самое главное для меня – участие в этой команде. Если скажут находиться в резерве, значит, так и надо», - приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».