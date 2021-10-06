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Чемпионат мира по футболу 2022

Гилерме: На текущих сборах сборной России нет ничего необычного

06 Октября 2021 • 21:52 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.85 3.60 4.80
08.10 21:45

Вратарь сборной России Маринато Гилерме поделился впечатлениями от сбора национальной команды. Голкипер отметил, что готов стать резервистом в сборной.

По словам Гилерме, на текущих сборах нет ничего необычного. Футболист надеется, что в команде будет кому заменить травмированных игроков.

Маринато отметил, что в 35 лет готов быть резервистом сборной России.

«Самое главное для меня – участие в этой команде. Если скажут находиться в резерве, значит, так и надо», - приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Гилерме
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