Кто заменит Марио Фернандеса в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто займёт место этнического бразильца в национальной команде страны.

Уход Марио Фернандеса из сборной России не стал сюрпризом. Об этом говорилось ещё в августе, но тогда защитник ЦСКА оказался в составе команды. То ли Валерий Карпин уговорил его только на один сбор, то ли травма, полученная латералем, стала последней каплей, но Марио больше не намерен надевать майку сборной России. Это ещё одна проблема для Карпина, ведь теперь надо искать ему замену.

За лето сборная России потеряла двух латералей. Юрий Жирков, похоже, завершил карьеру в принципе. Если ветеран даже найдёт новый клуб, то в любом случае его возвращение в национальную команду под вопросом. Теперь вот Фернандес завершил выступления в сборной. Добавим сюда Фёдора Кудряшова, который мог бы играть слева, но, видимо, он не входит в планы Карпина.

Судя по всему, основной парой латералей теперь будут Вячеслав Караваев справа и Илья Самошников. Однако и тут всё не так однозначно. Караваев получил травму в матче сборной, и пока непонятно, когда он вновь сможет выйти на поле. Да и в любом случае Карпину нужен дублёр на этой позиции, которая внезапно стала довольно проблемной, хотя ещё недавно в России был избыток крайних защитников.

Справа может сыграть Сергей Петров из «Краснодара», который имеет опыт выступления за сборную. Правда, и он сейчас травмирован. Можно вспомнить ещё одного ветерана – Игоря Смольникова из «Арсенала», но уровень его игры уже едва ли подходит для решения задачи сборной России по попаданию на чемпионат мира.

По-видимому, Карпину придётся искать правого защитника в «Спартаке». Умение Романа Зобнина действовать на этой позиции, вероятно, вскоре пригодится национальной команде. Судя по сентябрьским матчам, наставник сборной России не видит хавбека в стартовом составе в центре поля, однако тут и может помочь разносторонность футболиста.

Если же Караваев не сможет помочь сборной России в октябрьских поединках, то выбор у Карпина и вовсе может ограничиться Дмитрием Живоглядовым из «Локомотива» и Николаем Рассказовым из того же «Спартака». Кажется, что последний в этой условной дуэли выглядит фаворитом. Рассказов старается изо всех сил воспользоваться своим шансом заиграть в основном составе, и на старте сезона выглядит одним из лучших футболистов «Спартака». 23-летний защитник отрабатывает и сзади, и к атакам подключается.

Честно говоря, тот факт, что в сборной России Марио Фернандеса может заменить Николай Рассказов, слегка тревожит. При всём уважении к последнему это игроки абсолютного разного уровня. Понятно, что если не подведёт здоровье, играть будет Караваев, но всё же тревожно, что за его спиной нет замены того же уровня.

Вообще это, конечно, странно, что даже при существующем лимите у нас не выросли новые правые защитники, а Кирилл Набабкин, попавший в заявку на Евро-2012, и Алексей Козлов и Андрей Ещенко, ездившие ещё на чемпионат мира 2014 года, продолжают выступать на уровне Премьер-лиги.