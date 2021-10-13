Сборная России поздравила Ерохина с днём рождения

Сегодня, 13 октября, день рождения празднует полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин. Национальная команда в официальном твиттер-аккаунте поздравила игрока с 32-летием.

Ерохину пожелали побольше голов, результативных передач и максимального здоровья.

Александр провел за национальную команду 31 поединок, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

В октябре сборная России одержал победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в отборе чемпионата мира-2022. За два тура до окончания квалификации команда Карпина лидирует в своей группе.