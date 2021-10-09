Смородская: «Россия отскочила в матче со Словакией»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно победы сборной России над командой Словакии в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022. Матч прошел в Казани и завершился в пользу хозяев со счетом 1:0.

«Результату очень рада, но игры не видно. Можно сказать, что немного отскочили. Много потерь и маленький выбор состава. В таких условиях абсолютно не до игры», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху сборная России имеет в своем активе 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Карпина уступает лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

В рамках седьмого тура россияне на выезде встретятся со Словенией. Матч состоится в понедельник, 11 октября.