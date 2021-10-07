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Кузяев ответил на вопрос о столкновении со Смоловым

07 Октября 2021 • 22:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 22 ч. 38 мин.

Хавбек сборной России Далер Кузяев рассказал о травме лица. Игрок рассек бровь во время тренировки национальной команды после стычки с форвардом Фёдором Смоловым.

Кузяев ответил на вопрос, как себя чувствует. Игрок готов помочь команде в поединке со Словакией.

«Да, во время вчерашней тренировки случайно столкнулись с Федей. Мы ударились друг о друга. Потом прошёл тесты. У меня всё в порядке, никаких противопоказаний нет», — заявил Кузяев на пресс-конференции.

Поединок Россия — Словакия пройдёт завтра, 8 октября, в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов Далер Кузяев
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