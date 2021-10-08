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Чемпионат мира по футболу 2022

Жена Карпина спела песню «Валера» перед матчем Россия - Словакия видео

08 Октября 2021 • 13:47 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 6 ч. 46 мин.

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, приехала в Казань, где национальная команда проведет поединок против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков и видео, на котором она исполнила отрывок из песни «Валера».

Матч сборных России и Словакии состоится в пятницу, 8 октября, начало – 21:45 по московскому времени.

Следующий поединок подопечные Карпина проведут против Словении 11 октября.

Перед этими играми российская команда занимает второе место в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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