Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, приехала в Казань, где национальная команда проведет поединок против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков и видео, на котором она исполнила отрывок из песни «Валера».

Матч сборных России и Словакии состоится в пятницу, 8 октября, начало – 21:45 по московскому времени.

Следующий поединок подопечные Карпина проведут против Словении 11 октября.

Перед этими играми российская команда занимает второе место в своей отборочной группе.