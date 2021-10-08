Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, приехала в Казань, где национальная команда проведет поединок против Словакии в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков и видео, на котором она исполнила отрывок из песни «Валера».
Матч сборных России и Словакии состоится в пятницу, 8 октября, начало – 21:45 по московскому времени.
Следующий поединок подопечные Карпина проведут против Словении 11 октября.
Перед этими играми российская команда занимает второе место в своей отборочной группе.