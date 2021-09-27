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Источник: Сафонов попадет в окончательный состав сборной России по футболу

27 Сентября 2021 • 18:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов окажется в окончательной заявке сборной сборной России по футболу, передаёт «РБ Спорт».

Напомним, что 20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный список футболистов, в который вошли 34 футболиста. В заявке также оказалось пятеро вратарей, четверо из которых останутся в окончательной заявке.

По данным источника, в заявке гарантировано окажется вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Не исключено, что именно он будет основным вратарём сборной в ближайших матчах.

Напомним, что команде Карпина предстоит сыграть со сборными Словакии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов
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