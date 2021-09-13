Депутат Милонов: «Хорошо, что Фернандес завершил карьеру в сборной России»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из сборной России. Ранее игрок ЦСКА заявил о завершении международной карьеры.

Милонов заявил, что рад уходу Фернандеса из сборной, так как теперь в сборной России будут играть русские футболисты. По его словам, национальная команда должна состоять из русских, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес выступал в составе сборной России с 2017 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов. Ранее игрок заявил, что хочет сконцентрироваться на клубной карьере, так как ему тяжело играть на двух фронтах.