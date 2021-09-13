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Депутат Милонов: «Хорошо, что Фернандес завершил карьеру в сборной России»

13 Сентября 2021 • 15:24 Комментировать (6)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из сборной России. Ранее игрок ЦСКА заявил о завершении международной карьеры.

Милонов заявил, что рад уходу Фернандеса из сборной, так как теперь в сборной России будут играть русские футболисты. По его словам, национальная команда должна состоять из русских, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес выступал в составе сборной России с 2017 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов. Ранее игрок заявил, что хочет сконцентрироваться на клубной карьере, так как ему тяжело играть на двух фронтах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Марио Фернандес Виталий Милонов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
13 Сентября 2021 в 18:03
ай эта статья писана для других.. для него статьи не будец.. )))
Frei
13 Сентября 2021 в 17:19
А это разве не 282?Оо
Promt Roman
13 Сентября 2021 в 16:52
Нацики уже и не скрываются. неукраинажы
Kalibr
13 Сентября 2021 в 16:16
Самое убийственное, что он рубился за Нашу многострадальную сборную чуть ли не лучше всех... Спасибо, Ферни! Радуй дальше за ЦСКА!!!
А Милонов пусть прикроет поддувало!
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