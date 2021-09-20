Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Фернандеса в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин дал интервью «Спорт-экспрессу», в ходе которого ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду флангового защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Возможно. Экстренно договариваться... Ну это будет форс-мажор. Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио», - поведал главный тренер.

Об уходе Фернандеса из сборной России было объявлено в начале прошлой недели. 30-летний защитник выступал за национальную команду с 2017 года, приняв участие в 33 поединках и забив пять мячей.

Следующий матч сборной России пройдет 8 октября. В рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 подопечные Карпина встретятся со Словакией.

После шести туров россияне занимают второе место в отборочной группе.