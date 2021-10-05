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Деменко: «Головин сейчас - номер один в команде, думаю, это, однозначно, потеря» эксклюзив

05 Октября 2021 • 00:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Александр Головин пропустит ближайшие матчи национальной сборной из-за травмы.

«Сейчас это, конечно же, потеря. Головин сейчас - номер один в команде, думаю. Это, однозначно, потеря. Он связующий футболист в сборной. Конечно, надеемся на то, что Миранчук заменит его и покажет свой уровень. Просто Саша в «Монако» сейчас уже закрепился в основе и стал лидером: он забивает голы, отдаёт передачи.

До игр осталось очень мало. Не думаю, что из-за отсутствия Головина будут кардинально менять тактику. Думаю, просто будут делать ставку на Алексея Миранчука в той же позиции. Может, Карпин поставит двух опорных полузащитников. В любом случае, будем надеяться, что тренерский штаб найдет ключи», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Александр Головин
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