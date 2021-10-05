Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Александр Головин пропустит ближайшие матчи национальной сборной из-за травмы.

«Сейчас это, конечно же, потеря. Головин сейчас - номер один в команде, думаю. Это, однозначно, потеря. Он связующий футболист в сборной. Конечно, надеемся на то, что Миранчук заменит его и покажет свой уровень. Просто Саша в «Монако» сейчас уже закрепился в основе и стал лидером: он забивает голы, отдаёт передачи.

До игр осталось очень мало. Не думаю, что из-за отсутствия Головина будут кардинально менять тактику. Думаю, просто будут делать ставку на Алексея Миранчука в той же позиции. Может, Карпин поставит двух опорных полузащитников. В любом случае, будем надеяться, что тренерский штаб найдет ключи», - сказал Деменко.