Кудряшов: «Не удалось показать тот футбол, который хотел увидеть тренерский штаб»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0)

- Как смотрелась игра со скамейки, а потом на поле? Почему получилось сложно, потому что много моментов создали соперники, и где-то повезло.

- Хочу сказать, что сегодня нам не удалось показать тот футбол, который хотел увидеть тренерский штаб. Наверное, в этом причина того, что не получилось футбола, который все ожидали. Но самое главное, что мы заработали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией.

- Почему не удалось показать ту игру, которую ждал тренерский штаб?

- Это потому что не дал сыграть соперник так, как мы планировали. А какие еще причины, это уже Валерий Георгиевич и тренерский штаб нам подскажут, чтобы мы исправили и в следующий матчах с соперниками, которые будут играть в похожий футбол, мы не допускали таких же ошибок, а играли именно в наш футбол, в который мы хотим играть.