Кузяев будет капитаном сборной России в поединке со Словакией

Хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву доверили капитанскую повязку в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Встреча пройдёт сегодня, 8 октября.

Тренерский штаб национальной команды по-прежнему назначает разных капитанов. При Станиславе Черчесове такой практики не было.

Ранее с капитанской повязкой команду на поле выводили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Фёдор Смолов.

Поединок между Россией и Словакией начнётся в 21:45 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.