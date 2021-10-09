Министр спорта Татарстана: «Казань - счастливый город для сборной России»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о результате поединка сборных России и Словакии в рамках седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022. Встреча состоялась на «Казань Арене» и завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0.

«Игра своеобразная, но результат на табло. Казань - счастливый город для нашей сборной. Я был уверен, что мы победим», - приводит слова министра ТАСС.

Российская сборная имеет своем активе 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Карпина померяются силами с командой Словении. Игра состоится 11 октября, начало – 21:45 мск.