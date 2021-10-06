​Червиченко: Глебова тяжело назвать игроком уровня сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на приглашение в национальную команду полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Футболист заменил в российской сборной травмированного Дениса Глушакова.

По мнению Червиченко, Глебова сложно назвать игроком уровня сборной. Он отметил, что порой футболист выдает отличные матчи, но в целом Данил не может похвастаться стабильностью.

«Возможно, этот вызов подхлестнёт его самооценку и заставит идти вперёд», - цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Россия в октябре сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).