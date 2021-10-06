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Чемпионат мира по футболу 2022

​Червиченко: Глебова тяжело назвать игроком уровня сборной России

06 Октября 2021 • 23:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на приглашение в национальную команду полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Футболист заменил в российской сборной травмированного Дениса Глушакова.

По мнению Червиченко, Глебова сложно назвать игроком уровня сборной. Он отметил, что порой футболист выдает отличные матчи, но в целом Данил не может похвастаться стабильностью.

«Возможно, этот вызов подхлестнёт его самооценку и заставит идти вперёд», - цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Россия в октябре сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Андрей Червиченко Данил Глебов
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