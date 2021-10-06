Испанские судьи отработают на матче Россия - Словакия

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным рефери встречи назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Помогать ему на бровках будут соотечественники Роберто дель Поломар и Пау Себриан. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра. За систему видеоповторов будут отвечать Хуан Мартинес и Теодоро Собрино.

Матч Россия – Словакия состоится в пятницу, 8 октября, на стадионе «Казань Арена».

После шести туров квалификации подопечные Валерия Карпина набрали 13 баллов и занимают второе место в таблице.