Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Словакии.

«Конечно, нашу сборную тут можно назвать фаворитом. Играем дома при своих болельщиках. Ясно, что есть определенные трудности с составом, кто-то выбыл, но, я думаю, подобные проблемы есть во всех командах. Но не стоит забывать, что словаки нас обыграли. У них сейчас ситуация не позволяет проиграть, они понимают важность этой встречи.

Конечно, жду победу сборной России. Мы все-таки играем со Словакией, а не с Италией. Если бы играли с Италией, я бы не ждал победу. Но Словакия - не подарок. Вполне может быть ничья. Словаки нас обыграли и понимают, что с Россией можно играть.

Насколько важна травма Головина? Заменить есть кем. Но Головин - один из лидеров сборной России, поэтому для сборной это, однозначно, потеря», - сказал Мостовой.