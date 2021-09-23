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Теннисист Циципас сделал обращение в футболке сборной России видео

23 Сентября 2021 • 00:59 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Теннисист Стафанос Циципас на русском языке записал видеообращение, посвящённое всем футболистам, погибшим на поле.

Дед третьей ракетки мира по материнской линии Сергей Сальников ушёл из жизни в возрасте 58 лет от сердечного приступа после футбольной игры. Теперь в его честь состоится турнир.

«Мой дед, Сергей Сальников, был всю жизнь предан футболу. Он мог говорить об этом часами. И мы наконец дождались такого замечательного турнира. В этот день мы тепло вспоминаем нашего Сергея Сальникова», - отметил Циципас в своём обращении.

Греческий теннисист пожелал всем участникам и зрителям получить удовольствие от турнира памяти своего деда.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Стефанос Циципас Сергей Сальников
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