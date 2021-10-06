Глушаков покинет расположение сборной России

Хавбек сборной России Денис Глушаков покинет расположение национальной команды. Об этом информирует «СЭ».

Ранее Глушаков досрочно закончил тренировку в сборной России. У игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской встрече с Бразилией (0:3).

8 октября Россия сразится со Словакией в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Поединок состоится в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Затем через три дня команда Валерия Карпина встретится со Словенией в Мариборе.