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Тарханов - об игре сборной России: «Оборонялись и отбивались, в атаке слабо всё» эксклюзив

09 Октября 2021 • 12:32 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над командой Словакии со счётом 1:0.

«По игре даже сказать нечего. Мы, в принципе, оба тайма оборонялись. Момента 3-4 у словаков точно было, где они могли забивать. У нас моментов вообще почти не было, кроме автогола. Было несколько неплохих контратак, но не смогли дело до момента довести. Видно было, что много молодых игроков, которые ещё не готовы играть на таком уровне. Словакия тоже ничего не показала, да, они контролировали мяч, но делали это все медленно.

Главное - результат, выиграли. В плане игры, честно говоря, разбирать что-то нет смысла. Игры как таковой не было. Оборонялись и отбивались, а в атаке достаточно слабо все было. Матвей Сафонов вчера отыграл в воротах очень уверенно. Он уже несколько лет играет за основу «Краснодара», участвовал в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, поэтому опыт уже у него большой, несмотря на возраст. Я могу сравнить его с Акинфеевым. Думаю, он будет постоянно играть в воротах сборной. Матвей даже игрой похож на Акинфеева», - сказал Тарханов.

Следующий матч Россия проведет против Словении на выезде. Игра состоится 11 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словакии Александр Тарханов
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