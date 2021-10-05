Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России показала, как Карпин едет на новом авто видео

05 Октября 2021 • 14:13 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.83 3.65 4.90
08.10 21:45

В средине сентября Валерий Карпин получил от спонсора сборной России новый автомобиль - Volkswagen Touareg. Теперь пресс-служба национальной команды опубликовала видео, на котором тренер едет в автомобиле, проложив на навигаторе маршрут до «Казань Арены». Именно здесь 8 октября российская сборная проведёт матч отбора чемпионата мира-2022 против Словакии.  

«Маршрут построен. Следующая остановка – Казань. Алга!» - говорится в подписи к видео.

На текущий момент российская сборная занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей. После игры со словаками команду Валерия Карпина ждёт поездка в гости к словенцам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
14:13 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала, как Карпин едет на новом авто видео
08:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции 4
00:34 · Чемпионат мира 2022
Моуринью дал совет Саутгейту по выбору состава сборной Англии 1
04 Октября
23:47 · Чемпионат мира 2022
Алексей Миранчук: «Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл некоторое количество игр» 1
21:57 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь объяснил, что не вызвал Промеса в сборную из-за открытого уголовного дела 1
20:42 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Украины – о травме Зинченко: «Он сам виноват, пусть теперь лечится» 1
19:56 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Украины – о Малиновском: «Меня научили, что в нашей стране правду говорить нельзя» 1
16:45 · Чемпионат мира 2022
​Газзаев прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России 3
16:35 · Чемпионат мира 2022
​Масалитин высказался о потере Головина сборной России эксклюзив
15:15 · Чемпионат мира 2022
​РФС подтвердил, что Головин не приедет в лагерь сборной России
14:38 · Чемпионат мира 2022
​Головин не сыграет за сборную России в октябре
14:22 · Чемпионат мира 2022
​Холанн: «Извините за то, что не готов сыграть за сборную» 2
13:02 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «Травма Головина - потеря для сборной, но его есть кем заменить»
11:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин объяснил вызов Ахметова в сборную России
10:32 · Чемпионат мира 2022
Ахметов вызван в сборную России
Все новости
Рекомендуем