В средине сентября Валерий Карпин получил от спонсора сборной России новый автомобиль - Volkswagen Touareg. Теперь пресс-служба национальной команды опубликовала видео, на котором тренер едет в автомобиле, проложив на навигаторе маршрут до «Казань Арены». Именно здесь 8 октября российская сборная проведёт матч отбора чемпионата мира-2022 против Словакии.

«Маршрут построен. Следующая остановка – Казань. Алга!» - говорится в подписи к видео.

На текущий момент российская сборная занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей. После игры со словаками команду Валерия Карпина ждёт поездка в гости к словенцам.