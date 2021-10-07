Карпин рассказал, кто будет защищать ворота сборной России в матче со Словакией

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, какой вратарь выйдет с первых минут в предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Специалист отметил, что рассматривается как Дюпин, так и другие голкиперы.

«Посмотрим завтра, кто будет играть. Дюпин рассматривается, как и все другие голкиперы.

У кого будет приоритет? Завтра увидите», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Ближайшую игру сборная России проведёт в пятницу, 8 октября. В Казани команда Валерия Карпина примет Словакию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.