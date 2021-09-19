Карпин подтвердил, что у него конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в заявке национальной команды в сентябрьских отборочных матчах к чемпионату мира.

«Дзюбы не было, потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Также наставник национальной российской команды подтвердил, что у него с форвардом «Зенита» есть личный конфликт. Однако, по словам Карпина, это обстоятельство никак не влияет на потенциальный вызов 33-летнего нападающего в сборную.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба не забил ещё ни одного гола на клубном уровне в девяти сыгранных матчах.