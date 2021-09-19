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Чемпионат мира 2022

Карпин подтвердил, что у него конфликт с Дзюбой

19 Сентября 2021 • 09:53 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Словакия
08.10 21:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в заявке национальной команды в сентябрьских отборочных матчах к чемпионату мира.

«Дзюбы не было, потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Также наставник национальной российской команды подтвердил, что у него с форвардом «Зенита» есть личный конфликт. Однако, по словам Карпина, это обстоятельство никак не влияет на потенциальный вызов 33-летнего нападающего в сборную.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба не забил ещё ни одного гола на клубном уровне в девяти сыгранных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
19 Сентября 2021 в 10:19
Всё это Карпин ещё говорил в августе месяце ,почему статья об этом только сейчас вышла ? Сергей Зажерило случаем не эсТТООнец ?))))
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